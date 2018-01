Skifahrerin bei Liftfahrt schwer verletzt

Im Fladnitz an der Teichalm im Bezirk Weiz ist am Donnerstag eine 69-Jährige Niederösterreicherin bei einer Fahrt mit einem Skilift schwer verletzt worden.

Die Frau hatte sich von dem Schlepplift in Richtung Bergstation ziehen lassen, kam dabei aber mit den Skiern von der Lifttrasse ab und geriet in der Folge in den Tiefschnee.

Mit Hubschrauber ins LKH Graz gebracht

Dort kam sie zu Sturz und verletzte sich laut Polizei schwer am rechten Beim. Die 69-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht werden.