Karlau-Häftling randalierte in Zelle

Am Samstag ist es in der Justizanstalt Karlau in Graz zu einem Zwischenfall gekommen: Ein Häftling war in seiner Zelle ausgerastet - fünf Beamte schritten ein, sie wurden alle verletzt.

Laut Gefängnissprecher Gerhard Derler war der Tschetschene - er war schon öfter auffällig - gegen 8.00 Uhr in seiner Zelle renitent geworden und begann, die Einrichtung zu zertrümmern.

Fünf verletzte Justizwachebeamte

Als die Wachebeamten einschritten, ging der Häftling auf sie los - auch Bisswunden fügte er ihnen zu. Fünf Beamte mussten im Krankenhaus behandelt werden, zumindest einer von ihnen soll auch für längere Zeit dienstunfähig bleiben.

Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Der Häftling war wegen eines anderen Zwischenfalls erst vor kurzem von Leoben in die Karlau verlegt worden. Nun wird er zur Sicherheit in einer videoüberwachten Einzelzelle untergebracht, die lediglich mit einer Matratze ausgestattet ist. Es werde unter Einbeziehung von Psychologen und Psychiatern Gespräche geben, wie mit dem Mann weiter verfahren wird, so Derler - jedenfalls werde der Vorfall bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.