Viel Kultur in Leibnitz

In der Galerie Marenzi ist am Montag das diesjährige Kulturprogramm der Stadt Leibnitz präsentiert worden. Die Besucher erwarten Ausstellungen, Konzerte, Festivals und Lesungen – etwa mit Ursula Strauss.

In den vergangenen Jahren konnten die Besucherzahlen der Kulturveranstaltungen in Leibnitz stetig gesteigert werden. So soll es laut den Verantwortlichen weitergehen. Darum wurde auch für 2018 wieder ein vielseitiges Programm erstellt.

Buntes Kulturprogramm

Die Liebe ist wohl das beliebteste Thema der Kunst. Auch Ursula Strauss, Klemens Bittmann und Matthias Bartolomey wagen sich am Samstag im Kulturzentrum an die Liebe heran – nur ein Highlight im bunten Leibnitzer Kulturprogramm für 2018.

Rafael Catala von den Schlossmatineen stockt aufgrund der hohen Nachfrage ab Herbst auf, bis dahin warten noch hochkarätige Konzerte im Schloss Seggau. Von 27. bis 30. September finden die internationalen Jazztage statt.

Schloss Seggau zeigt „Grenzen“ auf

Auch das 800-Jahr-Jubiläum der Diözese Graz-Seckau ist auf Schloss Seggau allgegenwärtig. Es wird eine Sonderausstellung geben, weiß Andrea Kager-Schwar: „Der Titel, den diese Sonderausstellung trägt ist ‚Grenze, Öffnung und Heimat‘. Wir adaptieren dazu ganz neue Räume im Oberschloss. Dort wird das Thema Grenze aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Es wird auch Dokumentationen geben, die sich mit dieser Grenzsituation in Spielfeld beschäftigen, die wir ja hier im Jahr 2015 live miterlebt haben.“

Altes Kino wird neuer Veranstaltungsort

Ein Jubiläum feiert zudem die Galerie Marenzi. Das 20-jährige Bestehen wird mit regionalen Kunstschaffenden eingeläutet. Zwei Stöcke tiefer, im Marenzi-Keller, dreht sich von 11. bis 14. April alles um Blues. Schon im März findet wieder die Vocal Night mit den Flying Pickets statt.

Neu in Leibnitz ist das Medienkunstfestival „Liquid Music“, das im Juni stattfinden wird. Schauplatz ist das alte Kino, das gerade zum neuen Veranstaltungsort umgebaut wird.