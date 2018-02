Bewusstsein verloren: Pkw-Lenker tot

Am Steuer seines Autos ist am Donnerstag in Niklasdorf im Bezirk Leoben ein Obersteirer gestorben: Der 74-Jährige hatte das Bewusstsein verloren - für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der 74-Jährige war mit seinem Pkw auf der B116 von Bruck an der Mur kommend in Richtung Niklasdorf unterwegs. Bevor er das Bewusstsein verlor, konnte er sein Fahrzeug noch am rechten Straßenrand anhalten.

Obduktion angeordnet

Passanten konnten dennoch keine Erste Hilfe leisten, da das Auto versperrt war; ein Ersthelfer des Roten Kreuzes schlug dann eine Seitenscheibe ein und begann mit der Reanimation des Obersteirers - diese blieb aber erfolglos. Eine Obduktion soll nun Klarheit über die Todesursache des 74-Jährigen bringen.