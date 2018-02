FPÖ: „Null Toleranz“ bei Antisemitismus

Die steirische FPÖ hat sich am Freitag zur Liederbuch-Affäre in der Burschenschaft Germania geäußert: Dabei distanzierte sich Klubobmann Stefan Hermann klar von jeder Form des Antisemitismus.

Wenige Tage nach der nö. Landtagswahl trat FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer wegen der NS-Liederbuchaffäre von allen Ämtern zurück. Grund dafür sei die „Medienhatz“, wie Landbauer beklagte - mehr dazu in Landbauer legt alle politischen Ämter zurück (noe.ORF.at). Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte am Donnerstag im ZIB2-Interview den Rückzug Landbauers. Der Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich habe „damit ein Stück Verantwortung wahrgenommen, im Interesse von ganz Österreich" - mehr dazu in Bundespräsident begrüßt Landbauers Rücktritt (news.ORF.at).

Rücktritt Landbauer „mutiger Schritt“

Der steirische FPÖ-Klubobmann Stefan Hermann bezeichnete Udo Landbauer am Freitag als „persönlichen Freund“. Dessen Rücktritt sei „wirklich ein mutiger Schritt eines aufrechten und untadeligen Politikers, der - und das ist meine Überzeugung - unschuldig Opfer einer politischen und medialen Hetze wurde“.

„Antisemitismus hat in der FPÖ nichts verloren“

Hermann ist überzeugt, dass sich alle Anschuldigungen gegen Landbauer restlos aufklären lassen: „Deshalb hat er auch gesagt, um einen Schaden von seiner Familie, von sich persönlich und der freiheitlichen Partei abzuwenden, stellt er bis zur Klärung der Vorwürfe seine Mitgliedschaft ruhend. Ich halte aber fest, dass in der FPÖ und im dritten Lager Antisemitismus und Rassismus nichts verloren haben, und jeder, der mich kennt, der Mario Kunasek und Gerhard Kurzmann kennt, weiß, dass wir in der FPÖ Steiermark da in den letzten Jahren immer eine Null-Toleranz-Politik verfolgt haben.“

Zum Schriftführer der Leobener Burschenschaft Leder, der nationalsozialistisches Gedankengut im Internet verbreitet haben soll - mehr dazu in Neue Vorwürfe gegen Burschenschaft Leder -, wollte Stefan Hermann am Freitag keinen Kommentar abgeben: Dieser sei ein Salzburger und habe mit der FPÖ Steiermark nichts zu tun.

Gemeindeaufsicht muss effizienter werden

Als landespolitisches Sachthema der nächsten Wochen suchte sich die FPÖ die Gemeindeaufsicht des Landes aus. Diese müsse besser und effizienter werden, damit weitere Finanzskandale in Gemeinden verhindert werden können, sagte der Vorsitzende des Kontrollausschusses im Landtag, Marco Triller: „Jede steirische Gemeinde sollte innerhalb von fünf Jahren zumindest einmal geprüft werden, allerdings ist das gesetzlich nicht normiert.“ Daher sollten dafür die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, so Triller weiter.

Die FPÖ fordert außerdem mehr Personal in der Gemeindeaufsicht, ein Spekulationsverbot für Gemeinden und mehr Transparenz bei den sogenannten Bedarfszuweisungen und wird am Dienstag im Landtag dazu insgesamt acht Anträge einbringen.

