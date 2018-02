Steirischer Skiverband feiert 125. Jubiläum

Vor genau 125 Jahren hat in Mürzzuschlag das erste Skirennen stattgefunden. Hier wurde auch einen Tag zuvor der steirische Skiverband gegründet. Was im Februar 1893 klein begonnen hat, wurde am Donnerstagabend groß gefeiert.

Am 2. Februar 1893 erlebte Mürzzuschlag das erste Skispringen Mitteleuropas - am selben Tag fand im Mürztal auch das erste Skirennen statt. 125 Jahre später gehört die Steiermark zu einer der größten Talenteschmieden der Skiwelt.

„Highlight für jungen Menschen“

Hier wurden Legenden geboren und gefeiert: „Ich habe das Glück gehabt, dass das funktioniert hat, es ein Vereinsleben gegeben hat, Menschen mit uns zu Wettbewerben gefahren sind - das ist einfach das Um und auf“, schildert Hubert Neuper und Renate Götschl erklärt stolz schmunzelnd: „Wenn man einmal im steirischen Kader ist, ist das schon mal ein Highlight für einen jungen Menschen. Und das war für mich auch so. Aber Geschichten und Anekdoten erzählen wir nicht alle.“

ORF

Die Steiermark ist das einzige Bundesland Österreichs, das in allen Bereichen, Alpin genauso wie Nordisch, Weltmeisterschaften ausgetragen hat - vielleicht kommen bald olympische Winterspiele dazu - eine Idee, der viele etwas abgewinnen können, „wenn man es gut vorbereitet. Man muss natürlich darauf achten: Wo habe ich die Plätze für die verschiedenen Events, was fehlt mir noch, wie kann ich das organisieren - aber grundsätzlich bin ich sehr dafür“, so der Präsident des Österreichischen Skiverbandes, Peter Schröcksnadel.

Sportliche Zukunftsmusik

Winterspiele in Graz und Schladming - mehr dazu in Graz und Schladming wollen Olympia 2026 (23.1.2018) - vielleicht ein Highlight, auf das dann 2143 zurückgeblickt wird - bei der 250-Jahr-Feier des steirischen Skiverbandes.

Link: