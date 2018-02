Stoakogler: Erster Auftritt vor 50 Jahren

Sie gehören zu den legendärsten und bekanntesten Musikern des Landes: die Stoakogler. Vor genau 50 Jahren haben die „Stoanis“ ihren ersten Auftritt absolviert - und damit den Grundstein für ihre außergewöhnliche Karriere gelegt.

ORF Zum Nachhören: Zu ihrem 50. Jubiläum statteten die lebenden Legenden auch dem ORF Steiermark einen Besuch ab.

Am 2. Februar, an Maria Lichtmess 1968, hatten die Brüder Fritz, Hans und Reinhold Willingshofer aus Gasen in der Oststeiermark ihren ersten Auftritt bei einer Seniorenveranstaltung: „Als wir das erste Mal aufgetaucht sind, waren wir die ‚Brüder Willingshofer‘ - und die Leute haben gesagt: ‚Mei liab, die Buam spielen da!‘“, erinnert sich Fritz Willingshofer zurück.

Die Welt mit Volksmusik erobert

Und dann ging’s hinaus in die große weite Welt: „Wir sind eigentlich in alle Erdteile gekommen, sehr viel durch den Musikantenstadl. Wir waren in Kapstadt, Japan, Moskau, Dubai“, zählt Fritz auf. Damit man all das nie vergisst, hat Hans immer Tagebuch geführt - „aber natürlich muss ich schon dazusagen: Aufgeschrieben ist nur das, was andere alles lesen können - alles andere ist nicht aufgeschrieben.“

ORF

Die authentische Volksmusik - immer live gespielt - hat viele Fans begeistert und den „Stoanis“ zu vielen Musikpreise und Ehrungen verholfen - Reinhold Willingshofer, jüngstes Mitglied - zeigt sich dennoch bescheiden: „Ja, das ist gewaltig für uns, wenn du so eine Ehre hast - das Ehrenzeichen der Republik oder vom Land Steiermark oder die Ehrenbürgerschaft - wenn man das erleben darf, kommt man drauf, dass die Musik etwas bewegt hat und das wahrgenommen wird.“

Es wird weiter aufgespielt

Vor sieben Jahren - nach einer langen Abschiedstournee - ging’s für die Stoanis in Pension. Doch verlernt haben die Musiker noch lange nichts: Zuhause in Gaasen wird noch immer aufgespielt.

