Grazer Arzt entwickelte Erste-Hilfe-App

Befinden sich Menschen in Lebensgefahr, zählt jede Sekunde. Um in solchen Momenten Zeit zu sparen, hat ein Grazer Arzt jetzt eine weltweit einzigartige Erste-Hilfe-App mit Sprachsteuerung entwickelt, die via Smartphone Leben retten soll.

„Sie öffnen die App, die fragt, welches medizinische Problem vorliegt. Sie erzählen der App in einem kurzen Satz was passiert ist, und der Chat-Bot sucht dann die bestmögliche Erste-Hilfe-Maßnahme für sie heraus“, erklärt der Arzt Michael Koppitz die Smartphone-App, die er gemeinsam mit Kollegen und einem Programmier-Experten entwickelte.

Die künstliche Intelligenz durchsucht innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde eine Datenbank mit unzähligen Erkrankungen und Verletzungen und bringt sie in Zusammenhang mit dem Gesagten - „dann bekommen sie in gewissen Fällen noch ein Video, und der Chat-Bot sagt ihnen nummeriert und im richtigen Ablauf Erste-Hilfe-Informationen entsprechend der internationalen Guidelines“, so Koppitz.

Notruf bleibt der erste Schritt

Die App dient als Überbrückung, bis Rettung oder Notarzt eintreffen - in vielen Fällen lautet daher die erste Anweisung des Roboters, den Notruf zu wählen, was auch über die App möglich ist. Kennt das Programm eine Diagnose nicht, lernt der Chat-Bot laut Koppitz dazu - „aber das macht er nicht sofort, sondern erst am nächsten Tag, weil wir im Hintergrund kontrollieren, was der Chat-Bot lernt und lernen darf.“ Das System sei weltweit einzigartig und soll es auch Laien ermöglichen, qualifiziert Erste Hilfe zu leisten.

