Überfall auf betagtes Ehepaar geklärt

Die Polizei hat einen Überfall auf ein betagtes Ehepaar in deren Wohnhaus im obersteirischen Judenburg geklärt: Ein 45-Jähriger wurde demnach bereits verurteilt, über seinen mutmaßlichen Komplizen nun die Untersuchungshaft verhängt.

Der 84-jährige Honig-Verkäufer und seine 86 Jahre alte Ehefrau waren am Abend des 11. September in ihrem Haus in Judenburg überfallen worden: Zwei zunächst unbekannte Männer waren am Nachmittag am Gartentor des Ehepaars erschienen und hatten vorgegeben, bei der Verschleißstelle des Pensionisten Honig kaufen zu wollen; sie gaben vor, kein Bargeld bei sich zu haben und kündigten einen weiteren Besuch am Abend an.

Pensionistenpaar gewürgt

Als die beiden Männer am Abend wiederkamen, drängten sie den Pensionisten ins Haus und begannen, ihn und seine Frau zu würgen, bis das eingeschüchterte Ehepaar jeden Widerstand aufgab. Die Räuber durchsuchten das Haus und verschwanden dann mit etwas Bargeld. Die betagten Opfer blieben unverletzt.

Ein Täter bereits verurteilt

Laut Polizei wurde ein 45-jähriger Pole bereits im Oktober verhaftet und in der Zwischenzeit zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Sein mutmaßlicher Helfer setzte sich nach der Tat nach Polen ab und wurde dort nun aufgrund eines EU-Haftbefehls festgenommen - er wurde in der Vorwoche nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Als Tatmotiv führten beide Männer finanzielle Probleme an.