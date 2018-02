Schnee: Schulbus rutschte in Straßengraben

Der Wintereinbruch am Montag hält die Einsatzkräfte auf Trab. Laut Polizei gab es zahlreiche Sachschadenunfälle. Glück hatten 40 Kinder in einem Schulbus, der bei Mahrensdorf im Bezirk Südoststeiermark in einen Graben geschlittert war.

Die 40 Kinder waren laut Polizei gegen 7.15 Uhr mit dem Postbus auf dem Weg zur Volks- und Neuen Mittelschule Fehring, als der Bus - trotz Schneeketten - in einen Straßengraben rutschte.

100-Tonnen-Spezialkran für Bergung notwendig

Sämtliche Insassen blieben unverletzt - sie mussten durch ein geöffnetes Fenster auf der Fahrerseite in Sicherheit gebracht werden. Wegen des hohen Eigengewichts des Busses musste ein 100-Tonnen-Spezialkran angefordert werden.

FF Schamberg

Auch zahlreiche Autos und Lkws hängen geblieben

Hängen gebliebene Autos und Lkws halten aber auch die steirischen Feuerwehren auf Trab, so Feuerwehrsprecher Thomas Meier: „Im Moment haben wir etwa 100 Feuerwehren südlich der Mur- und Mürz-Furche draußen, mit ungefähr 600 Kräften, die bei über 120 Einsätzen tätig sind.“ Wann die letzten Einsätze beendet sein werden, ist noch unklar - der Schneefall sollte aber im Laufe des Nachmittags weitgehend abklingen.

