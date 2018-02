20-Jährigen bewusstlos neben Straße gefunden

Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen wurde der junge Steirer von einem Passanten im Bezirk Südoststeiermark gefunden. Der Unfallhergang ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 22.00 Uhr fand ein Pkw-Lenker den 20-jährigen Steirer am Straßenrand der Paldauerstraße L216 - bewusstlos und mit offensichtlichen Kopfverletzungen. Der Autofahrer verständigte daraufhin die Polizei. Der Verletzte aus dem Bezirk Südoststeiermark wurde in das LKH Feldbach eingeliefert, wo lebensgefährliche Kopfverletzungen diagnostiziert wurden.

Polizei bittet um Hinweise

Der 20-Jährige dürfte eine Faschingsveranstaltung in Gnas besucht haben und danach auf einem Faschingswagen mit nach Saaz in der Gemeinde Paldau gefahren sein. Im Anschluss verliert sich laut Polizei seine Spur. Er dürfte jedoch stark alkoholisiert entweder zu Fuß gegangen oder von einem anderen Fahrzeug in Richtung Paldau mitgenommen worden sein.

Aufgrund von divergierenden Zeugenaussagen bittet die Landespolizei Feldbach Personen, die Angaben zum weiteren Geschehen machen können oder den 20-Jährigen auf der L216 gesehen haben, sich unter der Nummer 059133/6120 zu melden. Der junge Mann war verkleidet und trug eine braune Lockenperücke, ein schwarz-rot kariertes Hemd, Blue-Jeans und weiße Turnschuhen (ähnlich „Wolfgang Petry“).