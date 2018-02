Noch keine Spur von Polarwolf Anouk

Vom zu Weihnachten aus dem Tierpark Mautern entwischten Polarwolf Anouk gibt es derzeit keine Spur. Seit Anfang des Jahres wurde das Tier nicht mehr gesehen. Der Polarwolf gilt als ungefährlich für Menschen.

Am Heiligen Abend soll Polarwolf Anouk ein kleines Schlupfloch genutzt haben, um zu entkommen - mehr dazu in Polarwolf „Anouk“ aus Tierpark entkommen (5.1.2018).

Keine Fährte und keine Hinweise

Wurde der Polarwolf anfangs noch im Bereich des Wilden Berges gesichtet, so fehlt seit rund fünf Wochen jede Spur von dem zwei Jahre alten Tier. Es gibt keine Fährte und auch keine Hinweise aus der Bevölkerung. Der Geschäftsführer des Wilden Berges, Georg Bliem, kann sich den Verbleib des Wolfes nicht erklären: „Wir können nur vermuten, dass er sich irgendwo in den steirischen Wäldern aufhält. Er kann sich natürlich schon sehr weit bewegen, das sind ja oft 100, 150 Kilometer, die sich ein Wolf binnen einer Woche bewegen kann. Also das Spektrum kann schon runterreichen bis Slowenien und darüber hinaus."

Wolf ist immer auf Distanz

Optisch hat der Polarwolf Ähnlichkeit mit einem weißen Schäferhund. Aktiv gesucht wird derzeit nicht nach Anouk; gibt es einen Hinweis, werde diesem sofort nachgegangen, so der Tierparkbetreiber: "Man braucht sich de facto nicht fürchten, ein Wolf ist immer auf Distanz. Er beobachtet zwar sehr gerne, aber sobald ihm Menschen näher kommen, ist er sofort weg. Wichtig ist nur, wenn man ihn sieht, die nächste Polizeidienststelle anrufen, alles Weitere wird dann gleich in Bewegung gesetzt.“

Tierpark Mautern

Rudelkämpfe im Gehege

Um den Wolf zu fangen, müssen Jäger bis auf 30 Meter mit dem Betäubungsgewehr herankommen. Georg Bliem hofft immer noch, dass der Polarwolf gefunden wird. Auf den Wilden Berg wird dieser allerdings nicht mehr zurückkehren. Zu massiv waren zuletzt die Rudelkämpfe im Wolfsgehege. Das dürfte auch der Grund für die Flucht von Anouk durch ein kleines Schlupfloch gewesen sein. Generell sei der Wolfsbestand in Mautern gesichert. Derzeit leben vier Polarwölfe im Gehege und laut dem Tierparkbetreiber dürfte es bald wieder Nachwuchs geben.

