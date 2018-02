Carport ging in Flammen auf: Vier Autos zerstört

In einer Carport-Anlage in Köflach im Bezirk Voitsberg ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen - dabei wurden vier Autos völlig zerstört.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar, der entstandene Sachschaden ist aber beträchtlich: Zwei in dem Carport abgestellte Autos brannten komplett aus, zwei weitere wurden durch die große Hitzeentwicklung und das sich ausdehnende Feuer ebenfalls vollkommen zerstört.

Niemand verletzt

Insgesamt waren fünf Feuerwehren im Einsatz - sie konnten ein völliges Niederbrennen des Carport aber nicht verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.