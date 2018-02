Rodler stürzte zehn Meter in Wassergraben ab

Beim Rodeln hat sich am Sonntag ein Obersteirer schwer verletzt: Der 41-Jährige stürzte in St. Marein-Feistritz im Bezirk Murtal mit seiner Rodel zehn Meter tief über eine Geländekante in einen Wassergraben.

Der Einheimische wollte mit seiner Holzrodel gegen 12.45 Uhr von seinem Haus talwärts fahren. Nach etwa 50 Metern stürzte er aber aus noch unbekannter Ursache über eine Geländekante rund zehn Meter tief in einen Wassergraben ab.

Schwere Kopfverletzungen

Augenzugen alarmierten sofort die Rettung. Der 41-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen; er konnte zwar noch selbstständig aus dem Wassergraben klettern, musste jedoch nach der notärztlichen Erstversorgung vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Judenburg eingeliefert werden.

Mit Rodel 100 Meter über steiles Gelände gestürzt

In St. Gilgen in Salzburg stürzte schon am Freitag ein 61-jähriger Salzburger mit einem Schlitten rund 100 Meter über steiles Gelände in einen Graben. Der Mann wurde leicht verletzt - mehr dazu in Rodler stürzte 100 Meter über steiles Gelände (salzburg.ORF.at).