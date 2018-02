Diebstahl mit Raupenbagger

Die Polizei in der Oststeiermark ermittelt nach einem nicht alltäglichen Diebstahl: Unbekannte stahlen eine Baggerschaufel samt Schwenkkupplung. Das Diebesgut wurde mit einem Raupenbagger abtransportiert.

Der Diebstahl ereignete sich bereits in der Nacht zum Sonntag. Die Täter suchten sich offenbar zuerst ein passendes Fahrzeug zum Abtransport der Beute.

Baggerschaufel samt Kupplung gestohlen

Von einem frei zugänglichen Betriebsgelände in Hainfeld bei Fürstenfeld fuhren sie mit einem Raupenbagger auf ein angrenzendes Grundstück, wo der Minibagger samt Baggerschaufel in einer Lagerhalle stand. Den Raupenbagger dürften die Unbekannten laut Polizei durch Nachsperre in Betrieb genommen haben.

Vom in der ebenfalls frei zugänglichen Lagerhalle abgestellten Minibagger montierten die Täter Baggerschaufel samt Schwenkkupplung ab und transportierten diese mit dem Raupenbagger ab. Den Raupenbagger stellten die Unbekannten dann wieder am ursprünglichen Standort ab. Mit welchem Fahrzeug die Diebe schließlich flüchten konnten, ist unklar. Laut Polizei entstand durch den Diebstahl ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Vermehrt Diebstähle im Bezirk Südoststeiermark

Laut der Polizeiinspektion Ilz kam es in den vergangenen Monaten vermehrt zu derartigen Diebstählen im Bezirk Südoststeiermark. Besonders begehrt seien Baggerschaufeln samt Kupplung. Es dürfte sich dabei um organisierte Banden handeln, die den Tatort auch zuvor ausspionieren und sich ein Bild von der Lage machen, heißt es von der Polizei.