Pkw-Lenker bei Frontalem tödlich verletzt

Ein Pkw-Lenker ist am Dienstag bei einem Frontalzusammenstoß im Bezirk Leibnitz tödlich verletzt worden. Der Pkw war mit einem Lkw zusammengeprallt. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Unfall passierte auf der Predingerstraße zwischen Gleinstätten und Pisdorf. Die Unfallursache ist noch unklar.

Lenker in Fahrzeug eingeklemmt

Der Pkw-Lenker dürfte noch an der Unfallstelle gestorben sein. Der Lkw-Lenker wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde anschließend in das LKH Graz gebracht.