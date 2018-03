I-Pace von Jaguar wird in Graz präsentiert

Bei Magna in Graz findet Donnerstagabend die Weltpremiere des ersten Elektroautos von Jaguar statt. Der I-Pace wird künftig bei Magna gefertigt. Verkaufsstart des knapp 80.000 Euro teuren Autos soll in vier Monaten sein.

Ab 19.00 Uhr blickt die Autowelt am Donnerstag auf Graz: Jaguar präsentiert sein erstes Elektroauto bei Magna. Der I-Pace wird im Rahmen einer 30-minütigen Show in der neuen Produktionshalle vor internationalen Kunden vorgestellt.

Verkaufsstart in vier Monaten

Ab Freitag läuft dann auch die offizielle Serienfertigung des Elektro-SUVs an. Kolportierte 20.000 Stück sollen jährlich vom Band laufen; die genaue Zahl wird weder von Magna, noch von Jaguar bestätigt. Weltweiter Verkaufsstart ist in vier Monaten - das heißt Ende Juni/Anfang Juli, so Jaguar Landrover-Sprecher Dieter Platzer.

Jaguar

Autos zuerst nach Übersee

Damit alle Händler den I-Pace rechtzeitig anbieten können, werden die ersten gefertigten Autos nach Übersee geliefert, unter anderem in die USA, nach Australien und nach China. Erst dann werde für Europa gefertigt, so Platzer. Durch den neuen Jaguar werden rund 2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, heißt es von Magna – mehr dazu in Neuer „kleiner“ Jaguar-SUV kommt aus Graz (14.7.2017).

Der I-Pace soll knapp 80.000 Euro kosten. Die Reichweite im Testzyklus beträgt laut dem Jaguar Landrover-Sprecher 480 Kilometer. Somit steigen auch die Premiumhersteller im großen Stil bei den Elektroautos ein und sorgen für Konkurrenz. Nächste Woche wird der I-Pace auch beim Genfer Automobilsalon offiziell präsentiert.

