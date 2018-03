Leoben: Versuchter Raubüberfall auf Taxilenkerin

In Leoben sucht die Polizei derzeit nach einem unbekannten Paar. Die beiden sollen Freitagfrüh versucht haben, eine 46 Jahre alte Taxilenkerin zu überfallen und Geld zu stehlen. Die Frau konnte flüchten und blieb unverletzt.

Gegen 03:00 Uhr Früh ging bei dem Taxibetreiber in Leoben ein Anruf einer Frau ein, die einen Wagen und eine weibliche Fahrerin bestellte. Rund 30 Minuten später war die 46 Jahre alte Taxilenkerin am Abholungsort in der Absengergasse. Laut Polizei nahm sie im Dunklen eine Person am Straßenrand wahr und hielt an.

Mit Messer bedroht

Plötzlich riss ein Unbekannter die Fahrertüre auf, hielt der 46-Jährigen ein Messer an den Hals und forderte auf Deutsch Geld. Die Taxilenkerin nutzte eine kurze Unachtsamkeit des Täters und fuhr davon. Der Täter blieb ohne Beute.

Aufgrund der Spurenlage gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass der Täter einige Zeit in der Absengergasse auf das Taxi und somit auf sein Opfer gewartet hat. Die Polizei Leoben bittet mögliche Zeugen um Hinweise bei der Stadtleitstelle Leoben oder telefonisch unter 059-133/66 2222.