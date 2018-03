Diagonale: Graz wird Hauptstadt des Films

Zum 21. Mal findet das Filmfestival „Diagonale“ in vier Kinos in Graz statt. In 142 Vorstellungen werden 81 Filme als Österreich-Premieren und 47 erstmals gezeigt. Mehr als 100 Filme treten beim Film-Wettbewerb an.

Die „Diagonale“ von 13. bis 18. März zeigt eine Auswahl an allem was der Film zu bieten hat. „Allen voran die gesamte Bandbreite des Österreichischen Kinos, sehr sehr viele Premieren und Uraufführungen“, umriss Intendant Peter Scherenhuber das Programm.

500 Filme eingereicht

Für den Wettbewerb, bei dem die höchstdotierten österreichischen Filmpreise in vergeben werden, wurden mehr als 500 Filme eingereicht. 103 wurden für den Wettbewerb ausgewählt. Die Preise werden in den Kategorien Spiel-, Dokumentar- und Experimatalfilm vergeben.

Inhaltliche Vorgaben gab es dabei keine, denn „diese Vielfalt, das Potential des Wagemuts im österreichischen Kino ist immer etwas, was wir versuchen hervor zu streichen“, beschrieb Scherenhuber die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs.

Programmpunkte fix

Eröffnet wird die Diagonale mit der Dokumentation „Murer - Anatomie eines Prozesses“ von Christian Frosch. Ingrid Burkhard erhält heuer den großen Diagonale Schauspielpreis.

Als internationaler Stargast wird die iranische Künstlerin Shirin Neshat erwartet, die ihren Film „Looking for Ohm Kuthum“ erstmals in Österreich zeigen wird.

