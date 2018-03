Ab 50 hört jeder Zweite schlechter

Gut zu hören ist keine Selbstverständlichkeit, vor allem nicht, wenn man älter wird - ab 50 hat jeder Zweite Probleme mit dem Hören. Zum Welttag des Hörens am Samstag rufen Ärzte daher auf, früh genug die Hörfähigkeit überprüfen zu lassen.

Ob im Kaffeehaus, beim Fernsehen oder am Telefon- wenn man schlecht hört, versäumt man viel: „Wenn ich nicht höre, sehe ich nur die Lippenbewegungen, weiß nicht, was gesprochen wird, und in der Folge ziehe ich mich zurück. Diese Menschen vereinsamen dann sehr schnell“, sagt die Neuroth-Akustikmeisterin Elfi Döltl.

Oft wird zu spät reagiert

Viele - vor allem ältere Menschen- reagieren zu spät darauf, dass sich ihr Gehör verschlechtert und kommen erst im Schnitt sieben bis zehn Jahre nach Auftreten der ersten Probleme zum Hörtest, so Döltl: „Je länger ich schon schlecht höre, umso schwieriger wird es. Der Mensch wird hörentwöhnt, weil das Hören findet ja nicht im Ohr, sondern im Gehirn statt, und das Hörzentrum ist dann nicht mehr so geschult, weil es bestimmte Laute eben schon länger nicht mehr wahrgenommen hat.“

Gutes Hören kann Demenz aufhalten

Besonders wichtig ist die Behandlung von Schwerhörigkeit bei Menschen mit Demenz - Mediziner wie der Grazer HNO-Arzt Tilman Keck fordern hier deshalb frühzeitig Hörtests: „Wir fordern, dass im weiteren Verlauf von dementiellen Erkrankungen Hörtestungen durchgeführt werden, um diese Patienten zum Beispiel mit Hörgeräten zu versorgen, weil wissenschaftlich mittlerweile durch viele Untersuchungen belegt ist, dass das Fortschreiten der Demenz ganz real aufgehalten oder zumindest relevant gebremst werden kann.“

HNO-Ärzte sprechen sich für Hörüberprüfungen ab dem 50 Lebensjahr aus, aber auch Angehörige von Menschen mit Hörproblemen seien gefordert, „darauf hinzuweisen, wenn sie bemerken, das Gegenüber reagiert nicht mehr auf Ansprache, oder die Telefonate werden zunehmend schwieriger geführt, und es gibt Missverständnisse“, so Keck. Hörtests kann man beim HNO-Arzt oder im Fachgeschäft machen.