Forstarbeiter von Holzstück erschlagen

In Leutschach im südsteirischen Bezirk Leibnitz ist am Donnerstag ein Forstarbeiter ums Leben gekommen. Der 33-Jährige war von einem Holzstück am Kopf getroffen worden.

Der Rumäne war im Ortsteil Großwalz mit Forstarbeiten beschäftigt - bei Arbeiten mit einer Seilwinde wurde er von einem Holzstück am Kopf erwischt und tödlich verletzt.

Noch an der Unfallstelle gestorben

Ein Kollege verständigte die Rettungskräfte - Reanimationsversuche verliefen aber erfolglos: Der 33-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein Fremdverschulden wird laut Polizei ausgeschlossen.