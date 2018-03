Gemeinde stimmt über Eigenständigkeit ab

Die Bewohner von Murfeld im Bezirk Südoststeiermark stimmen am Sonntag über ihre Eigenständigkeit ab. Eine Bürgerinitiative kämpft gegen eine Zusammenlegung mit zwei benachbarten Gemeinden im Bezirk Leibnitz.

Die Bürgerinitiative „Rettet Murfeld“ wurde gegründet, um die seit Jahren diskutierte Abspaltung der Gemeinde zu verhindern. Am Sonntag findet eine Volksbefragung darüber statt, ob Murfeld eigenständig bleibt oder mit St. Veit und Straß im Bezirk Leibnitz zusammengelegt wird.

Finanzielle Gründe für Abspaltung

Der Gemeinderat von Murfeld will offenbar nicht, dass die Gemeinde eigenständig bleibt. Bürgermeister Werner Grassl nennt dafür auch finanzielle Gründe. So stehen laut Grassl mehrere größere Projekte an, wie Hochwasserschutz oder Ortswasserleitung, die viel Geld kosten würden und die Gemeinde nur schwer alleine stemmen könne.

Grassl verweist außerdem auf eine Volksbefragung im Zuge der Gemeindestrukturreform vor 2015, bei der sich schon einmal 93 Prozent der Murfelder für eine Fusion mit Leibnitz ausgesprochen hätten. Der neue Gemeinderat habe dieses Ergebnis als Auftrag gesehen, das Thema weiter voranzutreiben, so Grassl. So seien daraufhin schon Arbeitsgruppen mit den Gemeinden Straß und St. Veit gegründet worden.

Bürgerinitiative will Eigenständigkeit

Letzten Sommer wurde dann die Bürgerinitiative „Rettet Murfeld“ ins Leben gerufen, die sich dafür ausspricht, eigenständig zu bleiben. Einer der Mitbegründer ist der Murfelder Franz Wadiasch. Er versteht nicht, warum die Gemeinde Murfeld von der Landkarte als eigenständige Gemeinde verschwinden soll und sieht sich durch das Zeugnis bestätigt, das das Land Steiermark Murfeld ausstellt und als florierende Gemeinde ausweist.

"Die Arbeitsplätze werden immer mehr, Zuwanderung ist da, es wird gebaut, wir haben einen Top-Kindergarten, die Volksschule wäre gefährdet, es wäre wirklich schade. Für die Bevölkerung ändert sich ja auch nichts. Sie könnten genauso zur BH Leibnitz gehen, den Reisepass ausstellen oder den Führerschein machen oder einkaufen gehen“, so Wadiasch.

Ergebnis nicht bindend

Murfeld hat rund 1.700 Einwohner, 1.400 sind für die Volksbefragung stimmberechtigt. Abgestimmt werden kann von 8.00 bis 12.00 Uhr. Sollten die Murfelder gegen die Eigenständigkeit stimmen, könnte die Gemeinde frühestens 2020 von der Landkarte verschwunden sein. Das Ergebnis der Volksbefragung ist für die Politik jedoch nicht bindend.

