Kastner & Öhler sichert mehr als 120 Jobs

Mit fünf umgebauten bzw. neuen Filialen sichert das Familienunternehmen Kastner & Öhler mehr als 120 Arbeitsplätze. Der Umsatz wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr gesteigert. Der Online-Handel soll ausgebaut werden.

Das Geschäftsjahr 2017/2018 sei in allen Bereichen äußerst erfolgreich gewesen, so Martin Wäg, Vorstandsvorsitzender der Kastner & Öhler AG. Die Umsätze von K&Ö und Gigasport sind um 3,5 Prozent auf 270 Millionen Euro gestiegen. Auch die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich auf 1.700.

Fünf neue Filialen eröffnet

32 Filialen betreibt das Familienunternehmen. Fünf davon sind oder werden noch runderneuert. In Leoben wurde ein neuer Standort gesucht. Mit der Erweiterung des Leoben City Shopping habe man eine geeignete Fläche gefunden, so Martin Wäg. Dort entsteht eine K&Ö- und Gigasport-Filiale. Die beiden Filialen im weststeirischen Einkaufszentrum WEZ in Bärnbach wurden nach einem Umbau bereits wiedereröffnet. Kastner & Öhler als Betreiber des WEZ baut derzeit das gesamte Center um und investiert insgesamt zwölf Mio. Euro; die Fertigstellung erfolgt im Herbst 2018. Vergrößert wurde auch die Filiale im Grazer Einkaufszentrum Murpark. Die neuen Filialen sichern laut K&Ö mehr als 120 Arbeitsplätze.

Online-Umsätze mehr als verdoppelt

Im Online-Handel hat das Unternehmen seine Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als verdoppelt. 30.000 Artikel werden online angeboten. Dieser Bereich soll im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden, so Wäg: „Damit sind wir ideal aufgestellt, um den Konjunkturaufschwung, der nun langsam auch den Handel erreicht, maximal zu nutzen.“ Im neuen Geschäftsjahr 2018/2018 erwartet K&Ö einen weiteren Umsatzanstieg.