Frau bei Mülltonnenbrand schwer verletzt

Bei einem Mülltonnenbrand in Bad Waltersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Sonntag eine junge Frau schwer verletzt worden. Die 18-Jährige war ausgerutscht und in heißen Kunststoff gestürzt.

Die Oststeirerin hatte Asche in die Kunststoffmülltonne geworfen - diese war aber offenbar noch nicht abgekühlt und setzte die Tonne drei Stunden später in Brand. Die Hitzeentwicklung war offenbar so groß, dass die Kunststofftonne schmolz.

Auf heißem Kunststoff ausgerutscht

Gemeinsam mit Verwandten wollte die 18-Jährige den Brand löschen, rutschte dabei aber aus und kam mit dem heißen Kunststoff in Berührung. Die junge Frau erlitt Verbrennungen am linken Fuß und Arm - sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.