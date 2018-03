Bluttat in St. Stefan: Auch Mutter verstorben

Nach der Bluttat in St. Stefan im Rosental, bei der vor rund zwei Wochen ein Oststeirer seine beiden Geschwister getötet und seine Mutter schwer verletzt hat, ist nun auch die 75-Jährige ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die Tat ereignete sich am 24. Februar im Ortsteil Dollrath: Ein 51-Jähriger tötete seine Schwester und seinen Bruder mit einem Küchenbeil und ging auch auf seine Mutter los, die Frau überlebte mit schwersten Verletzungen. Anschließend beging der 51-Jährige Suizid - mehr dazu in Schwester, Bruder und sich selbst getötet (24.2.2018).

Die 75-Jährige wurde in der Nacht notoperiert und lag seither im Grazer LKH in künstlichem Tiefschlaf; in der Nacht auf Montag verstarb die Frau.

Motiv bleibt wohl unklar

Das Motiv für die Tat dürfte unklar bleiben, da keiner der Beteiligten mehr am Leben ist. Der Täter hatte sich mehrmals in psychiatrischer Behandlung befunden – mehr dazu in Nach Doppelmord: Keine Hinweise auf Planung (26.2.2018).