Hund und Herrchen aus Mühlgang gerettet

Als er seinen Hund retten wollte, ist ein 61-Jähriger am Sonntag selbst in einen Mühlgang in Bruck an der Mur gestürzt. Straßenarbeiter und Feuerwehrleute retteten die beiden - sie blieben unverletzt.

Gegen 18.00 Uhr war der Obersteirer mit seinem Hund spazieren gegangen. Plötzlich fiel das Tier in das kanalartige Gewässer bei Mixnitz. Sein Besitzer wollte es retten - und fiel dabei selbst in den Mühlgang. Dort hielt sich in an einem Strauch fest und rief um Hilfe.

Mann und Hund blieben unverletzt

Zwei Straßenarbeiter der ASFINAG hörten die Rufe des 61-Jährigen und holten ihn aus dem Wasser. Kurze Zeit später rettete die daraufhin alarmierte Feuerwehr auch den Hund. Beide Geretteten blieben unversehrt.