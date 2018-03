Elfjähriger angefahren: Polizei sucht nach Zeugen

Bei einem Autounfall in St. Ruprecht im Bezirk Weiz ist am Montag eine 30-Jährige schwer verletzt worden. Nach einem weiteren Unfall schon am Donnerstag - in Graz wurde ein Elfjähriger angefahren - sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Bub wollte am Donnerstag vergangener Woche gegen 17.00 Uhr einen nicht ampelgeregelten Schutzweg an der Kreuzung der Mela-Spira-Straße mit der Straßganger Straße überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, zu Boden gestoßen und leicht verletzt.

Zeugenaufruf: Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 059 133 / 65 / 4110 um sachdienliche Hinweise.

Der unbekannte Pkw-Lenker beging Fahrerflucht und fuhr in Richtung Süden davon. Der Elfjährige ging zunächst nach Hause, von wo aus seine Mutter ihn ins Spital brachte; erst zeitverzögert erstattete man Anzeige bei der Polizei.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Der Pkw-Lenker ist laut Beschreibung des Schülers zwischen 18 und 20 Jahre alt, seine Beifahrerin soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein; sie waren in einem älteren schwarzen Kleinwagen der Marke Ford unterwegs.

30-Jährige mit Pkw gegen Baum geprallt

Zu einem weiteren Unfall kam es am Montag in St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz: Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin war mit ihrem Auto von Lohngraben in Richtung Dietmannsdorf unterwegs.

Wieso sie plötzlich von der Gemeindestraße in ein Waldstück abkam, ist noch unklar. In der Folge prallte sie jedenfalls gegen einen Baum; sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde die schwer verletzte Weizerin mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen.