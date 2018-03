Olympia 2026: Oppositionskritik vor Infoabend

Die steirische Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2026 ist am Montagabend Thema in der Grazer Stadthalle. Informationen seien zu spärlich - es gebe mehr Fragen als Antworten, kritisieren indes SPÖ, Grüne und KPÖ.

Im Finanz- und Sportausschuss war die Opposition am Montag über die Informationsveranstaltung informiert worden. Dabei wollen der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) und Schladmings Bürgermeister Jürgen Winter (ÖVP) interessierten Bürgern ab 19.00 Uhr in der Grazer Stadthalle Details zur steirischen Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2026 präsentieren - mehr dazu in Betreiber sehen Chance für steirische Olympia (19.2.2018) und Olympia 2026: Kosten, Nutzen und Kalkulationen (24.1.2018).

„Mehr Fragen als Antworten“

Laut SPÖ habe man am Vormittag kaum Konkretes erfahren. Es sei zu bezweifeln, ob es den Bürgern bei der Veranstaltung am Abend anders gehen werde, meint die KPÖ. Zu wenig Substanz hätten die Informationen, die von der schwarz-blauen Grazer Stadtregierung gekommen seien. Es gebe mehr Fragen als Antworten. So lautet zusammengefasst die Kritik der Opposition nach dem Finanz- und Sportausschuss.

Der SPÖ-Klubvorsitzende Michael Ehmann stößt sich vor allem daran, dass angekündigt wurde, überschüssige Gelder aus den Special Olympics - rund 1,2 Millionen Euro - für die Bewerbung für 2026 zu verwenden. Er halte das für bedenklich. Aus dem Büro des Bürgermeisters heißt es, das sei eine von mehreren Möglichkeiten, ehe man anderswo Mittel aufstellen müsse, um dann dafür womöglich wieder kritisiert zu werden.

Entscheidung soll im Oktober fallen

An Kritik der Opposition mangelt es jedenfalls schon jetzt nicht. So fordern die Grünen etwa, ÖVP und FPÖ sollten ihre „rosarote Olympiabrille“ endlich absetzen. Die KPÖ hält an ihrem Wunsch nach einer Volksbefragung fest, für die sie mittlerweile 3.200 Unterschriften gesammelt hat - mehr dazu in Olympia 2026: KPÖ fordert Volksbefragung (31.1.2018).

Im Sinne des aktuellen Fahrplans soll nach der Infoveranstaltung der Grazer Gemeinderat am Donnerstag die Absichtserklärung, dass Graz an einer Bewerbung teilnimmt, beschließen. Im Oktober soll dann die eigentliche Entscheidung über eine Bewerbung fallen.

