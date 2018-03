Mann wehrte sich: Polizist bei Festnahme verletzt

Mit all seiner Kraft hat sich am Dienstagnachmittag ein 52-Jähriger in Obdach im Bezirk Murtal gegen eine offene Strafrechnung gewehrt. Die Auseinandersetzung mit der Polizei endete mit zwei Verletzten - und einer Festnahme.

In den frühen Nachmittagsstunden hatten die Beamten den 52-Jährigen in Rötsch im Bereich der Obdacher Straße (B78) angetroffen und kontrolliert. Wegen eines bestehenden Vorführungsbefehls zum Strafantritt kam es zur Auseinandersetzung: Als die Beamten den 52-Jährigen aufforderten, einen offenen Strafbetrag zu bezahlen, wurde dieser aggressiv und beschimpfte die Polizisten.

Heftige Gegenwehr der Polizei

Mit all seiner Körperkraft wehrte sich der Murtaler gegen die Amtshandlung, versuchte mehrmals einen Beamten mit der Faust zu schlagen. Unter heftiger Gegenwehr konnten die Polizisten den 52-Jährigen jedoch festnehmen. Dabei wurde einer der Beamten leicht an den Händen verletzt, auch der Mann erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht.