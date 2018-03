Erneut Einbrüche in BMW-Fahrzeuge

Nachdem Anfang der Woche im Bezirk Weiz zahlreiche Pkws von BMW aufgebrochen worden sind, wurde in der Nacht auf Donnerstag in Voitsberg erneut in Fahrzeuge eingebrochen. Gestohlen wurden Teile aus dem Innenraum.

Die Vorgehensweise war in der Nacht auf Donnerstag gleich wie am Anfang der Woche: Die Täter haben bei Autohäusern die Seiten- oder Dreiecksscheiben von hochwertigen Fahrzeugen der Marke BMW eingeschlagen. Danach drangen sie in die Fahrzeuge ein und stahlen Teile der Innenausstattung.

Teile fachkundig ausgebaut

Sowohl bei den neun Autos in Voitsberg, als auch bei den elf Fahrzeugen in St. Ruprecht wurden Navigationsgeräte, Displays und Lenkräder mitgenommen. Der Schaden liegt laut Polizei in beiden Fällen bei rund 100.000 Euro.

Was laut den Beamten auffällt ist, dass die Teile fachgerecht ausgebaut wurden. Die Täter scheinen laut Polizei genau zu wissen, was sie tun. Diese Art von Bandenkriminalität sei in Deutschland schon seit Jahren ein Problem. Jetzt seien offenbar auch heimische Fahrzeughändler betroffen. Die Polizei rät den Händlern, ihre besonders hochwertigen Fahrzeuge nachts sicher und nicht frei zugänglich am Firmengelände abzustellen.