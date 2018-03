Die Knapp AG in Hart baut aus

Das Logistikunternehmen Knapp AG errichtet in Hart bei Graz ein „Innovationszentrum“, das unter anderem zwei neue Werkshallen beherbergen soll. In zwei Jahren soll es fertig sein, dann soll auch der Personalstand weiter wachsen.

Der Spatenstich am Unternehmenssitz von Knapp in Hart sei der Beginn für eine Bauoffensive 2018, sagte Knapp-Vorstand Franz Mathi am Freitag. Man habe das Investitionsprogramm breit aufgestellt. Errichtet werden unter anderem zwei Werkshallen und eine Photovoltaik-Anlage. 35 Millionen Euro werden investiert.

„200 bis 250 Personen hinzuziehen“

In zwei Jahren soll das Zentrum fertiggestellt sein, hieß es beim Spatenstich. Man erhoffe sich auch, personell zu weiter wachsen, sagte Mathi: „Wir wachsen im Schnitt am Standort pro Jahr im Ausmaß von rund 150 Personen. Die neuen Kapazitäten führen uns dazu, dass wir ein weiteres Wachstum von 200 bis 250 Personen neu hinzuziehen können.“

Auch Showroom geplant

Teil des Zentrums ist auch ein Showroom. „Wir bauen sehr große Systeme bauen für praktisch alle Modehändler, Lebensmittelhändler, im pharmazeutischen Bereich. Dazu braucht man einigen Platz, und wir müssen neue Dinge, die es so am Markt noch nicht zu besichtigen gibt, hier am Standort ausstellen. Da sind wir sehr froh, dass wir das von extern wieder an den Haupstandort zurückholen können“, sagte dazu Vorstandsvorsitzender Gerald Hofer.