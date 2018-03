Waffen und NS-Material bei Obersteirer entdeckt

In der Wohnung eines Obersteirers sind am Dienstag mehrere Waffen sowie NS-Material sichergestellt worden. Die Polizei entdeckte die Sachen, als sie wegen eines häuslichen Streits zu dem 28-Jährigen und seiner Lebensgefährtin kam.

Der Streit zwischen dem Paar, der zu einer Anzeige geführt hatte, war eher Nebensache, als die Polizei entdeckte, was der Obersteirer so hortete: In seiner Wohnung in Zeltweg befanden sich neben Granaten in einer Glasvitrine Gürtelschnallen und Erkennungsmarken von Gestapo und Waffen-SS.

Polizei

Das Kellerabteil bot noch einiges mehr: weitere Granaten, rund 350 Gewehrpatronen, mehrere nicht funktionierende Sturm- und Maschinengewehre, eine inaktive Panzerfaust und zwei funktionstüchtige Militärkarabiner. Die Gegenstände dürfte der 28-Jährige aus unterschiedlichen Quellen haben - woher genau, wird derzeit noch ermittelt, so die Polizei.

Verstöße gegen Verbots- und Waffengesetz

Der 28-Jährige wird nicht nur wegen des Verdachts auf Körperverletzung in Bezug auf seine Freundin angezeigt, sondern muss sich auch wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz und das Waffengesetz verantworten.