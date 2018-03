Mureck lässt über Bezirkwechsel abstimmen

Die Gemeinde Mureck will den Bezirk wechseln: Derzeit liegt man noch in der Südoststeiermark, künftig will Mureck aber zu Leibnitz gehören. Im Juni wird dazu eine Volksbefragung abgehalten.

Erst vor kurzem sorgte die Gemeinde Murfeld mit einer Volksbefragung über die Auflösung der Kommune und den Wechsel in den Bezirk Leibnitz für Schlagzeilen - mehr dazu in Murfeld stimmte mehrheitlich für Fusion (10.3.2018) und in Murfeld: Vor Aufteilung noch viel zu tun (12.3.2018).

„Richtig stellen, was nicht richtig läuft“

Nun will die Gemeinde Mureck ebenfalls den Bezirk wechseln - von der Südoststeiermark nach Leibnitz. Man wolle so etwas richtig stellen, was seit Jahren nicht richtig läuft, erläutert der Murecker Bürgermeister Anton Vukan (SPÖ) den gewünschten Bezirkswechsel: „Wir hatten am Dienstag Gemeinderatssitzung, und es wurde der einstimmige Beschluss gefasst, eine Volksbefragung durchzuführen, ob die Stadtgemeinde Mureck beim Land den Antrag stellen soll, in den politischen Bezirk Leibnitz wechseln zu dürfen.“ Diese Volksbefragung wird am 10. Juni stattfinden.

Mureck fühlt sich von Feldbach vernachlässigt

Es rumore schon seit langem in der Gemeinde, so Vukan: Bereits vor der Bezirksfusion von Feldbach und Radkersburg zum Bezirk Südoststeiermark im Jahr 2012 sammelte eine Bürgerinitiative mehr als 4.000 Unterschriften dagegen und übergab diese dem Landtag - ohne Erfolg.

Anton Vukan war damals Landesgeschäftsführer der SPÖ; als Bürgermeister von Mureck meint er heute, die Gemeinde fühle sich von Feldbach, der Bezirkshauptstadt der Südoststeiermark, vernachlässigt: „Die großen Investitionen wurden im Raum Feldbach, Riegersburg, Kornberg getroffen. Die heiße Lava des Vulkans ist, wenn sie nach Mureck kommen sollte, bereits erkaltet.“

Nach der kürzlichen Volksbefragung in Murfeld seien auch in Mureck wieder Stimmen für einen Bezirkswechsel laut geworden - und von Leibnitz gebe es starke Signale für eine Zusammenarbeit, so Vukan; es würden auch mehr Menschen nach Leibnitz in die Arbeit, zu Schulen oder Ärzten fahren als nach Feldbach.

Land: Ohne Gemeindefusion kein Bezirkswechsel

Aus den Büros der Gemeindereferenten Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und seines Stellvertreters Michael Schickhofer (SPÖ) verweist man auf die klare Haltung des Landes in dieser Frage: Demnach gebe es ohne Gemeindefusion auch keinen Bezirkswechsel. Diese Gemeindefusionen können nur freiwillig erfolgen, wie zuletzt in Murfeld. An dieser Haltung ändern auch etwaige Abstimmungsergebnisse nichts.

Eine Fusion mit einer andere Gemeinde komme für Vukan aber nicht in Frage: Man warte jetzt die Volksbefragung ab und werde dann den Antrag beim Land stellen.

