Eröffnung der Koralmbahn verzögert sich bis 2026

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat eine Verzögerung beim Bau des Koralmbahntunnels angekündigt - diese sei geologischen Ursachen geschuldet. Die Bahnstrecke soll nun im Lauf des Jahres 2026 eröffnet werden.

Bisheriges Ziel war eine Fertigstellung der beiden Röhren des Bahntunnels zwischen der Steiermark und Kärnten im Jahr 2023 und eine Inbetriebnahme der Strecke 2024 - mehr dazu in Koralmbahn: Planung des letzten Teilstücks (26.7.2017).

APA/Prinz

Im Verkehrsressort sollen in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Euro eingespart werden - gestrichen werden Hofer zufolge aber keine Projekte, sie würden nur verschoben. Es handle sich dabei um Projekte, bei denen es ohnehin Verzögerungen gebe.

„Geologische Ursachen“

Das gelte auch für den Koralmtunnel, dessen Verzögerung geologischen Ursachen geschuldet sei: „Man ist auf anderes Gestein gestoßen. Es dauert länger“, so Hofer. Laut dem Verkehrsminister wartet man nun auch mit dem Bau von Zulaufstrecken etwas zu. Zuletzt war die Tunnelbohrmaschine „Mauli 1“ zweimal in Störzonen stecken geblieben - mehr dazu in Koralmtunnel: Bauarbeiten nehmen Fahrt auf (4.2.2018).

Gesamte Südbahnstrecke soll 2026 fertig sein

Der Koralmtunnel soll nun im Dezember 2025 fertig sein. Die gesamte neue Südstrecke von Wien über Graz nach Klagenfurt soll wie bisher geplant 2026 befahrbar sein, wenn auch der Semmering-Bahntunnel eröffnet worden ist.