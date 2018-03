Fliegerbombe mitten in Graz freigelegt

Bei Grabungsarbeiten auf einer Baustelle mitten in Graz ist am Freitag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt worden. Der Gefahrenbereich in der Nähe des Lendplatzes wurde weiträumig abgesperrt.

Die 250 Kilo schwere Bombe wurde gegen 8.50 Uhr bei Grabungsarbeiten in der Wiener Straße freigelegt. Der Umkreis des Fundortes wurde weiträumig gesperrt; angrenzende Häuser mussten evakuiert werden, weitere Anrainer werden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Beamte des Entminungsdienstes sind dabei, die Fliegerbombe zu entschärfen.

ORF

Von dem Einsatz ist auch der öffentliche Verkehr in Graz betroffen: So werden derzeit die Buslinien 40, 53 und 67 umgeleitet.