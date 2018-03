Notlage: Oststeirer stahlen Holz für Heizung

Aus einer Notsituation heraus hat ein Paar in der Oststeiermark mehrere Wochen lang Holz von einem Lagerplatz in Penzendorf gestohlen. Laut Polizei begingen die beiden die Diebstähle, um einheizen zu können.

Seit 28. Dezember des Vorjahres wurden von dem Lagerplatz in einem Wald in Penzendorf etwa elf Raummeter Holz gestohlen. Der letzte Diebstahl ereignete sich am vergangenen Donnerstag.

Geldnot als Motiv

In Zusammenarbeit mit dem Besitzer des Holzes gelang es der Polizei jetzt, die zunächst unbekannten Diebe auszuforschen. Es handelt sich um ein Paar aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld – eine 36-Jährige und ihren 40 Jahre alten Freund. Laut Polizei dürfte das Motiv für die Diebstähle Geldnot gewesen sein. Das Holz transportierten die beiden zunächst mit ihrem Auto ab und schnitten es dann zusammen, um den Ofen damit einzuheizen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.