Wohnhaus durch Feuer zerstört

Bei einem Brand in Trofaiach im Bezirk Leoben ist am Samstag ein Wohnhaus zerstört worden. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als das Feuer aus noch ungeklärter Ursache ausbrach. In Graz sorgte ein Zimmerbrand für unzählige Notrufe.

In einer Ordination im Grazer Bezirk Geidorf brach Samstagnachmittag ein Feuer aus. Durch den Brand waren die Fensterscheiben geborsten und dichter Rauch drang aus den Fenstern auf die Straße.

Berufsfeuerwehr Graz

Bei der Feuerwehr gingen dutzende Notrufe ein. Bemerkt hatte den Brand eine 42-Jährige, die sich in der Wohnung über der Ordination befand. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens müssen noch ermittelt werden.

FF Trofaiach/Freisinger

Brandursache noch unklar

Beim Wohnhausbrand in Trofaiach dürfte der Sachschaden enorm sein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand, es wurde völlig zerstört. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar; auch die genaue Schadenssumme muss noch ermittelt werden.