Spielberg-Saisonstart: Mehr Besucher erwartet

Mehr als 700.000 Besucher werden in der heurigen Veranstaltungssaison am Red Bull Ring in Spielberg erwartet. Der Formel 1 Grand Prix von Österreich findet von 29. Juni bis 1. Juli statt, die MotoGP folgt im August.

Mit dem Grand Prix von Australien wurde am Sonntag die heurige Formel 1-Saison gestartet. Am Red Bull Ring in Spielberg wird die Saison in knapp zwei Wochen eröffnet – diese beginnt traditionell mit dem Josefi-Markt am 7. und 8. April.

Von Formel 1 bis E-Mobilität

Weiters am Programm stehen die Motorsport-Königsklassen Formel 1 und MotoGP sowie die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM), das ADAC GT Masters und die European Le Mans Series. Ende September finden zum zweiten Mal die E-Mobility Play Days statt – mehr dazu in 31.000 Besucher bei Elektro-Branchentreffen (1.10.2017). Für die Verantwortlichen positioniert sich der Red Bull Ring in seiner achten Motorsport-Saison als Hochburg des internationalen Motorsports, so Philipp Berkessy vom Projekt Spielberg: „Wenn man schaut, was wir alles abdecken, von der Musik über nahbare Volksfeste wie den Josefimarkt bis hin zu den Top-Motorsportevents und eben auch E-Mobilität. Die Events haben sich etabliert.“

GEPA Pictures Red Bull Content Pool

Mehr Zuschauer als im Vorjahr

Positiv stimmen Berkessy auch die Vorverkaufszahlen. Vor allem beim Formel 1 Grand Prix von 29. Juni bis 1. Juli sowie bei der Moto-GP von 10. bis 12. August dürften die Zahlen aus dem Vorjahr überboten werden. 2017 zählte man bei der Formel 1 145.000 Besucher, bei der Moto-GP knapp über 200.000: „Also momentan schaut es wirklich sehr vielversprechend aus. Die Formel 1 funktioniert wieder und auch jetzt beim Kartenvorverkauf sieht man auch, die Leute wollen die Formel 1 sehen. Und prinzipiell erwarten wir bei allen Events gesteigerte Zuschauerzahlen.“ In Summe werden mehr als 700.000 Besucher erwartet.

Auch in die Infrastruktur rund um den Ring wird weiter investiert. Das Radwegenetz in Spielberg wird ausgebaut. Land Steiermark, Gemeinden und Firmenchef Dietrich Mateschitz teilen sich die Kosten von insgesamt vier Millionen Euro - mehr dazu in Radwegenetz in Spielberg wird ausgebaut (24.3.2018).

