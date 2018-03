Experten raten zu Vorsicht bei Lithium-Akkus

Smartphones, E-Bikes oder Spielzeugautos: Sie alle haben einen Lithium-Akku, der explodieren kann, wie zuletzt ein durch ein Fahrrad ausgelöster Großbrand in Trofaiach gezeigt hat. Steirische Experten raten nun zu mehr Vorsicht.

Man liegt am Abend gemütlich im Bett, surft vielleicht noch kurz im Internet, und dann ist der Weg zum Akkuauflader im Wohnzimmer doch zu weit. Das Handy wird am Nachttisch geladen, der vielleicht auch noch aus Holz ist: „Wie bei jedem anderen Elektrogerät sollte der Ladevorgang auf einer nicht brennbaren Unterlage erfolgen. Es reicht zum Beispiel eine Fliese oder eine Steinunterlage - nicht neben leicht brennbaren Dingen oder auf Holz aufladen! Und auch nicht - zum Beispiel - neben der Taschentuchbox“, rät Willibald Wurzinger vom Landesfeuerwehrverband Steiermark.

Laden unter Aufsicht

Besondere Vorsicht ist auch bei Kinderspielzeugen oder E-Bikes - mehr dazu in Wohnhaus durch Feuer zerstört (25.3.2018) - geboten: Durch Beschädigungen oder Überhitzung dieser Akkus kann es nämlich dazu kommen, dass sie explodieren und in weiterer Folge zu brennen beginnen - „wenn man sie unsachgemäß verwendet oder mechanisch beschädigt, vielleicht auch auf den Boden wirft oder die Hülle beschädigt“, so Wurzinger.

ORF

Außerdem sollten die Geräte immer unter Aufsicht geladen werden. Also nicht im Keller oder in der Garage - und auch nicht über Nacht. Wichtig ist auch, sich vor Gebrauch die Bedienungsanleitung gut durchzulesen. Denn dort steht ausführlich beschrieben, wann und wie lange man das Gerät laden sollte.

Feuerlöscher für den Ernstfall

Doch was ist zu tun, wenn wirklich einmal ein Brand ausbricht? Wurzingers Antwort: „Dann sollte man einen geeigneten Feuerlöscher zu Hause haben - oder wenn möglich mit Wasser löschen. Bei den Lithium-Akkus ist es aber schwierig, weil die eigentlich nicht mit Wasser löschbar sind und man sehr große Mengen benötigt, um den Brand zu löschen. Wenn der Brand fortgeschritten ist, sollte man den Raum verlassen, die Türen schließen und die Feuerwehr alarmieren.“