Ostern: Polizei verstärkt Verkehrskontrollen

Von Gründonnerstag bis Ostermontag will die Polizei Schnellfahrer, Abstandssünder und Alkolenker gezielt ins Visier nehmen. Auch, ob Kinder im Auto richtig gesichert sind, sollen die Beamten verstärkt überprüfen.

Die „Aktion scharf“ gilt für Autobahnen wie Landesstraßen und Ortsgebiete, so Wolfgang Staudacher, Leiter der Verkehrsabteilung des Landespolizeikommandos: „Inhaltlich geht es um die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, darum, dass die Fahrzeuglenker nicht alkoholisiert sind, fahrtauglich sind, keine Drogen konsumiert haben - und es geht um die passive Sicherheit im Auto, sprich dass die Leute angegurtet und die Kinder im Kindersitz entsprechend gesichert sind.“

„Etwa 1.000 Kontrollstunden täglich“

Jede Polizeidienststelle habe mittlerweile ein Alkoholvortestgerät. Das Drogenvortestgerät, das die steirische Polizei zur Verfügung habe, werde laut Staudacher im Grazer Stadtgebiet eingesetzt.

ORF

Wie viele Beamte bei den Verkehrskontrollen an den Osterfeiertagen im Einsatz sind, könne man nicht genau sagen, weil die Polizeiinspektionen nicht nur Vekehrskontrollen durchführen. Aber, so Staudacher: „Wir gehen davon aus, dass wenn nichts Besonderes passiert und wir nicht in anderen Bereichen als Exekutive aktiv werden müssen, in etwa 1.000 Kontrollstunden täglich leisten werden können.“

36 Unfälle zu Ostern 2017

Im Vorjahr hat es am Osterwochenende 36 Verkehrsunfälle mit Personenschaden gegeben, zwei Menschen wurden getötet. Rund 8.300 Autolenker wurden wegen Geschwindigkeitsübertretungen erwischt, 41 wurden angezeigt, weil sie zu viel Alkohol konsumiert hatten - mehr dazu in Ostern: 45 Verletzte bei 36 Unfällen (18.4.2017).

Der Tag mit dem höchsten Verkehrsaufkommen werde heuer der Ostermontag sein, schätzt die Landesverkehrsabteilung. Während sich die Anreise in Thermen oder Schigebiete auf mehrere Tage verteile, würden spätestens am Ostermontag alle wieder nach Hause fahren.

