Die christlichen Osterbotschaften

Superintendent Hermann Miklas widmet seine Gedanken am Karfreitag der Not der Welt. Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl widmet sich in seiner Osteransprache der Auferstehung als frohe Botschaft.

Miklas: „Not nicht ausklammern“

In seiner Karfreitagsansprache beschäftigt sich Superintendent Hermann Miklas mit der Not der Welt. Er geht dabei auf eine Kreuzigungs-Darstellung von Oskar Kokoschka ein – mehr dazu in Gedanken zum Karfreitag von Hermann Miklas.

Krautwaschl: „Kirche wird gelebt“

Seine Ansprache zum Ostersonntag beginnt Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl mit der Botschaft „Er ist auferstanden!“. Er spricht über die innerste Mitte unseres christlichen Glaubens – mehr dazu in Osteransprache von Wilhelm Krautwaschl.

