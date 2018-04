Ortsumfahrung Weiz: Planungen auf Zielgeraden

Die Planungen zum letzten Bauabschnitt der Ortsumfahrung Weiz haben begonnen. Geht alles glatt, möchte man im Herbst zu bauen beginnen; die Verkehrsfreigabe soll 2020 oder 2021 erfolgen.

Die Ortsumfahrung Weiz ist ein wahres Mammutprojekt: Die Überlegungen dazu gehen auf das Jahr 1992 zurück, sagt Projektleiter Georg Neuhold vom Land Steiermark, „weil die Verkehrssituation in Weiz unterträglich wurde und weil dort ein sehr hoher Lkw-Verkehrsanteil vorherrscht“. Derzeit fahren jeden Tag rund 20.000 Fahrzeuge durch die Stadt, 13 Prozent davon sind Lkws.

Der schwierigste Teil zum Schluss

Seit 2010 wird jetzt die neue Ortsumfahrung gebaut. Die Trasse gliedert sich in drei Teile, wobei Teil eins und Teil drei bereits fertig sind, „und das Nadelöhr, der Mittelteil, ist gerade in Planung und in Vorbereitung für den Bau“.

Ein durchaus kompliziertes Unterfangen, wie Neuhold weiter ausführt: „Alles in Unterflur, unter dem Bahnhof geführt, mit zwei Kreisverkehren. Die besondere Herausforderung ist einerseits das Wasser, dass man einen wasserdichte Wanne herstellt, andererseits die vielen Leitungsumlegungen, die notwendig sind, weil wir doch mitten im Ortsgebiet und mitten durch die Stadt bauen, und natürlich auch die vielen logistischen Abwicklungen, sprich Verkehrsumleitungen.“ Ist die Trasse aber erst einmal fertig, wird man von oben nichts mehr sehen.

Neuer Anschluss für das LKH

Auch für das Landeskrankenhaus Weiz wird sich mit dem letzten Bauabschnitt einiges ändern, so Neuhold: „Der schließt auch das Landeskrankenhaus neu an, alles Unterflur bzw. abgesenkt, mit einem Rampenanschluss an das Krankenhaus und an das Gemeindestraßennetz.“

Verkehrsfreigabe bis 2020 oder 2021

Für rund 30.000 Fahrzeuge pro Tag ist die neue Ortsumfahrung konzipiert, sagt Georg Neuhold; er rechnet mit einer verbleibenden Bauzeit von rund 35 Monaten - die Verkehrsfreigabe könnte also 2020 oder 2021 erfolgen. Die Kosten für den letzten Abschnitt belaufen sich auf rund 70 Mio. Euro; somit kostet die gesamte neue Ortsumfahrung Weiz in etwa 130 Millionen.