Osterverkehr: Ein Toter auf steirischen Straßen

Ein Toter und mehrere Verletzte lautet die vorläufige Bilanz des Osterverkehrs. Die Polizei spricht dennoch von einer durchaus positiven Entwicklung, die sich aber im Zuge des Rückreiseverkehrs noch ändern könnte.

Die Polizei kontrollierte auf den steirischen Straßen das ganze Osterwochenende hindurch verstärkt - insgesamt 1.000 Stunden pro Tag.

Endgültige Zahlen erst am Dienstag

Wie viele Raser, Gurtenmuffel und alkoholisierte Lenker die Beamten anhielten, wird das Innenministerium erst am Dienstag veröffentlichen, doch eines könne man jetzt schon sagen: „An diesen Wochenenden verhalten sich die Urlauber und Ausflügler besser, als es sonst im Berufsverkehr üblich ist, weil man einfach keinen Stress und keinen Zeitdruck hat“, so der Leiter der Verkehrsabteilung, Wolfgang Staudacher.

„Bilanz eher positiv“

Das Ziel der Kontrollen sei es, Unfälle zu verhindern. Dennoch wurde am Gründonnerstag in Halbenrain im Bezirk Südoststeiermark ein Autofahrer getötet, nachdem er gegen eine Hecke geprallt war - mehr dazu in Pkw-Lenker starb nach Kollision mit Baum. Bei Leoben-Ost wurde am Ostersonntag ein Autolenker verletzt, als er in eine Leitschiene krachte, und bei der Kollision eines Rettungswagens mit einem Auto wurden ebenfalls in Leoben zwei Menschen verletzt - mehr dazu in Rettungswagen mit Pkw kollidiert und in Pkw prallte gegen Leitschiene - Lenkerin verletzt.

Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt

Weniger Motorradfahrer unterwegs

„Der Gründonnerstag hat leider schon mit einem Todesopfer im Straßenverkehr begonnen, wir hatten dann am Karfreitag sehr viel Verkehr, aber Gottseidank keine größeren Zwischenfälle. Grundsätzlich können wir von einer erfreulichen Bilanz sprechen, da auch Motorradfahrer weniger unterwegs waren, weil es eher kühl war - dadurch ist die Bilanz auch eher positiv“, so Staudacher. Diese Bilanz könnte sich aber noch ändern, denn für die Nacht auf Dienstag erwarten die Verkehrsexperten einen sehr starken Rückreiseverkehr - und damit steigt auch die Unfallgefahr.