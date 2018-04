Herrenloser Koffer: Grazer Hauptbahnhof gesperrt

Ein herrenloser Koffer hat am Dienstag am Grazer Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mann hatte den Koffer in einem Lokal abgestellt und war dann weggegangen. Ein Teil des Bahnhofs wurde gesperrt.

Gegen 17.40 Uhr hatte ein Lokalbetreiber am Hauptbahnhof der Polizei einen verdächtigen Koffer gemeldet: Dieser sei von einem unbekannten Mann in seinem Lokal abgestellt worden. Der Gefahrenbereich und ein Teil der Eingangshalle wurden gesperrt, der Entschärfungsdienst rückte an.

Marihuana sichergestellt

Schließlich stellte sich heraus, dass der Besitzer des Koffers das Gepäckstück lediglich während der Wartezeit auf seinen Zug abgestellt hatte - im Koffer befanden sich Kleidung und Toilettenartikel. Allerdings stellte die Polizei im Rucksack des Mannes 13 Gramm Marihuana sicher - der 42-jährige Obersteirer wurde angezeigt.