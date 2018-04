1,2 Mio. Verlust: Finanzdienstleister vor Gericht

In Graz steht am Mittwoch ein Weststeirer vor Gericht: Der Mann soll in den vergangenen 18 Jahren als selbstständiger Finanzdienstleister gut 1,2 Mio. Euro verspekuliert haben.

Der Weststeirer hatte früher bei einer Bank gearbeitet und sich dann als Finanzdienstleister selbstständig gemacht. Im Lauf der Jahre seien immer wieder Bekannte zu ihm gekommen und hatten ihn gebeten, ihr Erspartes zu veranlagen, schilderte der 51-Jährige - und das tat er dann - hochspekulativ; teilweise versprach er sogar, dass das Kapital geschützt wäre.

Gefälschte Depot-Auszüge

Insgesamt nahm er von 19 Personen mehr als 1,2 Millionen Euro an. Einen Großteil investierte er nach eigenen Angaben in Aktien eines US-Unternehmens, das Atommüll entsorgt - doch die Kurse entwickelten sich anders als erwartet.

„Ich kenne die Kunden persönlich, deshalb wollte ich ihnen nicht sagen, dass die Veranlagungen nur Verluste schreiben“, so der 51-Jährige - darum zeigte er ihnen immer wieder gefälschte Depot-Auszüge, versuchte gleichzeitig aber auch, Gelder zurückzuzahlen.

Mittlerweile ist der Weststeirer mit mehr als einer halben Million Euro verschuldet; sein Haus wurde versteigert, und bei den Rückzahlungen an seine Kunden sind noch rund 470.000 Euro offen. Dem bislang unbescholtenen 51-Jährigen wird Untreue vorgeworfen.

„Natürlich habe Blödsinn gemacht“

„Natürlich habe ich einen Blödsinn gemacht. Das war nicht richtig von mir“, zeigte der Angeklagte am Mittwoch Reue. Auch ein Ermittler der Polizei gab an, dass der Weststeirer von der ersten Einvernahme weg immer kooperativ war und die Ermittler durch genaue Aufzeichnungen der Geldflüsse erst auf einige Geschädigte aufmerksam machte.

Auch die Geschädigten scheinen dem Angeklagten nicht allzu böse zu sein: Einige der als Zeugen geladenen Opfer lächelten ihn beim Betreten des Saales freundlich an, schüttelten auch seine Hand und wünschten ihm sogar alles Gute - obwohl sie durch ihn mehrere zehntausend Euro verloren haben. Ein Urteil könnte es noch am Mittwoch.