Essen auf Herd vergessen: Frau tot

Bei einem Brand in ihrer Wohnung in Premstätten bei Graz ist Donnerstagabend eine Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte sie Essen am heißen Herd stehen lassen und war eingeschlafen.

Die 42-Jährige war alleine in ihrer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in Premstätten südlich von Graz. Sie wollte sich etwas zu essen machen, stellte etwas auf den Herd und ging inzwischen ins Wohnzimmer - dort allerdings dürfte sie auf der Couch eingeschlafen sein.

Von Nachbar bemerkt

Ein Nachbar kam nach 22.00 Uhr nach Hause und bemerkte im Stiegenhaus starken Rauchgeruch. Er konnte aber nicht in die Wohnung der Frau - die Tür war versperrt -, also alarmierte er die Feuerwehr, die die Wohnungstür aufbrach. Dichter Rauch kam den Einsatzkräften entgegen, das Feuer selbst war allerdings nur kleinflächig im Bereich des Herdes.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos

Im Wohnzimmer fanden sie dann den leblosen Körper der 42-Jährigen: Die Frau wurde ins Freie gebracht, Wiederbelebungsversuche blieben aber erfolglos - sie starb an einer Rauchgasvergiftung.