Radsport: Wenigzell als Etappenziel der Ö-Tour

Die sechste Etappe der 70. Österreich-Radrundfahrt wird im heurigen Juli in Wenigzell im steirischen Joglland enden. Die enorm schwierige Etappe wurde am Freitag bei den Steirertagen in Wien präsentiert.

Die Etappe bringt laut den Veranstaltern eine von fünf Bergankünften der für Kletterer konzipierten Auflage. „Es freut uns sehr, dass wir heuer erstmals in der 70-jährigen Tour-Geschichte in Wenigzell und im Joglland zu Gast sein dürfen“, sagte Tourdirektor Franz Steinberger.

Profis wird alles abverlangt

Die sechste Etappe endet am 12. Juli damit in der Oststeiermark. Auf der mit knapp 170 Kilometern geplanten Etappe wartet im Etappenziel Wenigzell noch eine Schlussrunde. „Das bergige Terrain im Joglland mit den Bergwertungen Bühlhofer und Riegersbach sowie der schwere Anstieg nach Miesenbach bei Birkfeld wird den Profis alles abverlangen“, ergänzt Steinberger.

Claudia Wiesner, Tourismus-Obfrau aus Wenigzell, und Oliver Felber, Vorsitzenden des Tourismusverbandes Joglland - Waldheimat, waren die treibende Kraft bei der Fixierung der Österreich Rundfahrt im Joglland, das elf Gemeinden umfasst.

„Richtige Rampen“

Davon profitieren will auch Hermann Pernsteiner. Der Profi des Bahrain-Teams um Vincenzo Nibali fährt aus seiner Heimat in der Buckligen Welt (NÖ) beim Training gerne in die nahe Oststeiermark. „Da warten richtige Rampen auf uns“, sagte der Sechste der Ö-Tour 2016. Ex-Mountainbiker Hermann Pernsteiner, der mittlerweile beim WorldTeam Bahrain-Merida um Kapitän Vincenzo Nibali fährt, kehrt heuer zurück zu den Wurzeln seines Erfolges. „Dabei freut es mich echt voll, dass mein Team erstens bei der 70. Österreich Rundfahrt am Start steht und die Tour dann auch noch in mein Trainingsgebiet ins Joglland fährt“, freut sich der 27-Jährige, der im Vorjahr die Aserbeidschan-Rundfahrt gewann und auch Gesamtzwölfter bei der Österreich Rundfahrt wurde.

