17-Jähriger von Unbekannten überfallen

Von drei Unbekannten ist ein 17-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in Bruck an der Mur überfallen worden. Laut dessen Aussage bei der Polizei sollen sie ihn mit einem Messer bedroht und 130 Euro erbeutet haben.

Der Polizei schilderte der Jugendliche, dass drei „offenbar ausländische Männer“ ihn gegen 23.00 Uhr angesprochen und um Feuer für eine Zigarette gebeten hätten. Dann sei er plötzlich mit einem Messer bedroht worden - die Unbekannten forderten sein Bargeld und unterstrichen dies mit der laut dem Burschen zehn Zentimeter langen Klinge.

Daraufhin habe der 17-Jährige sein gesamtes Geld - insgesamt 130 Euro - abgeliefert, worauf die drei Männer von ihm abließen. Erst eine Stunde später zeigte der junge Mann den Raubüberfall bei der Polizei an und versuchte die Täter zu beschreiben.

Fahndung bisher ohne Erfolg

Alle drei sollen Vollbärte getragen haben, ihr Alter gab der 17-Jährige mit 20 bis 25 Jahren an. Der Haupttäter trug eine dunkle Kappe mit weißer Schrift und eine schwarze Jacke. Eine Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg.