Aus für Kleintiermarkt nach Anzeige

Eine Anzeige von Tierschutz-Aktivisten und Behördenauflagen haben jetzt zur Schließung des traditionellen Kleintiermarktes in Tobelbad geführt. Dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) war der Markt schon länger ein Dorn im Auge.

Schon seit Jahren haben jeden ersten Samstag im Monat Züchter ihre Tiere auf dem Markt in Tobelbad im Bezirk Graz-Umgebung angeboten.

Sechsseitige Anzeige

Der VGT stellte im Herbst 2017 eine Reihe von Missständen bei dem Tiermarkt fest. Unter anderem seien Tiere in zu kleinen Käfigen gehalten worden oder überhaupt nur in Kartons, so der VGT. Kleine Schweine hatten keine Möglichkeit zu trinken, einzelne Tiere hätten sich verängstigt gezeigt. Die Unterbringung der Tiere sei in vielen Punkten nicht gesetzeskonform gewesen, so der VGT, der eine sechsseitige Anzeige bei der BH Graz-Umgebung einbrachte.

Zahlreiche Beanstandungen

Laut dem Verein führte die Behörde eine Kontrolle durchgeführt, bei der es zahlreiche Beanstandungen gab. Der Tiermarkt dürfte jetzt auf unbestimmte Zeit eingestellt sein. Auf der Webseite der Tobelbader Vogelfarm steht aktuell, dass man aufgrund der Investition von 90.000 Euro, die nötig wären, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, die zukünftigen Kleintiermärkte absagen müsse.

