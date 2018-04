Von Baum getroffen: Forstarbeiter schwer verletzt

Bei einem Forstunfall in Schwanberg im Bezirk Deutschlandsberg ist am Montag ein Mann schwer verletzt worden: Der 62-Jähriger wurde von einem zurückschnellenden Baum getroffen.

Der Weststeirer war alleine mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt und gerade dabei, eine 40 Zentimeter dicke Fichte zu fällen. Der Baum dürfte beim Fallen vom Stock weg zurück geschleudert worden sein - aufgrund des steilen Geländes konnte der 62-Jährige nicht ausweichen und wurde am linken Bein getroffen.

Der Weststeirer erlitt einen offenen Bruch - er musste von der Feuerwehr geborgen und dann nach der Erstversorgung ins Spital gebracht werden

Rund 70 Meter abgestürzt

Bei einem weiteren Forstunfall in Breitenau am Hochlantsch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde ebenfalls am Montag ein 60-Jähriger verletzt: Der Obersteirer erlitt bei Holzarbeiten eine Kreislaufschwäche und stürzte in der Folge rund 70 Meter den Holzschlag hinunter; dabei verletzte er sich unbestimmten Grades. Der verständigte Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in das LKH Graz.